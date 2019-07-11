Более 100 парковочных мест организуют на северо-западе столицы
В Северо-Восточном округе Москвы изменится схема движения автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).
С 18 июля движение по улице Академика Александрова и по 3-му Щукинскому проезду станет односторонним. По этой причине будут организованы дополнительные парковочные карманы.
— Благодаря введению одностороннего движения на участке 3-го Щукинского проезда от улицы Маршала Василевского до улицы Маршала Новикова будет организовано 50 новых парковочных мест, включая 5 мест для инвалидов, — сообщили в пресс-службе ЦОДД.
Организуют новые парковочные места и на улице Академика Александрова — всего их будет 82. Из них девять будут предназначены для маломобильных граждан.
— Ввод одностороннего движения на этих улицах решит проблему встречного разъезда автомобилей, — отмечают в ЦОДД.
Ведомство призывает автомобилистов быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки после изменения схемы движения по этим улицам.
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