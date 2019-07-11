Как изменились продажи молочных продуктов после появления маркировки

Постановление правительства обязует продавцов промаркировать продукцию без заменителей молочного жира соответствующим образом, а молочные и молокосодержащие продукты «развести» на разные полки.

Директор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов рассказал газете, что новые требования к маркировке уже повлияли на предпочтения покупателей.

— Например, маркировка сыров привела к тому, что спрос на традиционные продукты с указанием на упаковке, что это — сыр, вырос на 10,1 процента, а вот на «сырные продукты» — спрос упал, — рассказал Белов.

Снизилась и популярность маргарина. Настоящего сливочного масла, наоборот, стали покупать больше.

Возможно, произошло это из-за того, что принципы здорового питания становятся все популярнее у москвичей. Кроме того, вкусы потребителей меняются. На протяжении десятилетий мы предпочитали покупать молоко, творог и кефир, что нетипично для жителей других стран, а сегодня — больше ценим йогурты и молочные десерты.

Что касается продуктов с добавлением растительных жиров, то некоторые медицинские специалисты считают, что в целом в них нет ничего страшного, если потреблять их с умом и знать меру.

Профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФМБА России Маргарита Королева все же считает нужным предупредить, что и натуральное молоко без растительного жира может оказаться некачественным.

— Крупные производители молочной продукции могут «подкармливать» коров гормонами и антибактериальными препаратами. Не только для профилактики инфекционных заболеваний в стаде, но и для роста и пролонгированной лактации, — подчеркнула Маргарита Королева.

Потому сложно твердо утверждать, что такое молоко полезно. Не исключено, что по этой причине растет количество людей, заявляющих о непереносимости молока и лактозы (молочного сахара. — «МВ»).

Добавки в нем могут вызывать аллергическую реакцию и аутоиммунные заболевания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Белов, генеральный директор национального союза производителей молока «Союзмолоко»:

— Говорить о наличии антибиотиков и гормонов во всех подряд продуктах некорректно. При приемке сырья на заводах действует строгий входной контроль, использование сырья от больных коров или находящихся на лечении — незаконно. Кроме того, в последние годы действует усиленный режим мониторинга со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Масло вне закона

К заменителям молочного жира относят продукты переработки пальмового, соевого, рапсового и других видов растительных масел. Некачественные растительные заменители для организма вредны, они отрицательно влияют на работу сердца и увеличивают риски онкологии.

Такая продукция стоит дешевле, так как конкурентоспособная цена достигается экономией на сырье. Качество и полезные свойства отходят на второй план. Но ведь, если вреда нет, зачем производители скрывают факт добавления заменителей молочных жиров в свою продукцию? Покупатель должен знать, что он приобретает.

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