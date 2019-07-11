Авианаводчиков научат использовать КРУС «Стрелец»

Авианаводчики и артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) учатся применять на практике новые комплексы разведки, управления и связи.



На сборах в полку армейской авиации объединения ВВС и ПВО округа началась подготовка более 30 авиационных наводчиков. Прибывшие из мотострелковых соединений и частей ЗВО военнослужащие пройдут теоретический курс наведения на цель боевых самолетов и вертолетов, изучат особенности работы армейской и штурмовой авиации.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, авианаводчиков научат добывать разведданные с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА), ориентироваться на местности, кодировать карты и радиограммы, определять координаты целей. Также на сборах их обучат правильно выбирать авиационные средства поражения.

«Экзаменом» станут практические полевые занятия. Выполняя конкретные задачи, новым авиационным наводчикам надо будет с помощью комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» выполнить привязку карт к реальной местности. Определив координаты целей, дальность до них и основные ориентиры, военнослужащим предстоит назначить для авиационных экипажей средства атаки: бомбы или ракеты с определенными поражающими характеристиками.

Выдержавшие проверку реальной работой авиационные наводчики получат допуск к управлению с наземных командных пунктов авиационными боевыми машинами.

КРУС «Стрелец» в эти дни активно применяют в ходе боевых стрельб и артиллеристы Западного военного округа. Военнослужащие артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота (организационно входит в состав ЗВО) в Калининградской области участвуют в учении с отработкой действий боевыми расчетами по смене огневых позиций.

Выполняя огневые задачи при стрельбе из реактивных систем залпового огня «Град» и крупнокалиберных орудий «Гиацинт», военнослужащие активно применяют комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотные летательные аппараты. Их использование заметно повышает точность стрельбы и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций.

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