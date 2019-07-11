Макаревич показал Собчак своих «мистических» кукол
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на YouTube интервью с лидером рок-группы «Машина времени» Андреем Макаревичем. Встреча прошла в доме музыканта, и телеведущая отметила большую коллекцию собранных в нем вещей.
— Мне было бы жутковато здесь остаться на ночь, — сказала Собчак, разглядывая десятки игрушек, расставленных в гостиной Макаревича.
Тот отшутился, что со всеми игрушками надо дружить.
— Кукла — мистическая штука, — отметил музыкант. — Художники, которые делают кукол, не вполне нормальные. Они дают куклам имена, пишут им биографии. Жутковато знаешь, когда было? Когда я зашел и понял, что у одной из кукол потертые подошвы, — отметил музыкант, показав одну из кукол, у которой действительно была «поношенная» обувь.
После того как Собчак потрогала куклу, она сообщила Макаревичу, что у нее побежали мурашки.
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