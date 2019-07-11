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Утомленные фейком: как отличить правду от ложных новостей

Екатерина Головина
• 18:40 • 11 июля 2019
42 процента россиян не в состоянии отличить достоверные новости от недостоверных
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
42 процента россиян не в состоянии отличить достоверные новости от недостоверных
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Каждый второй из наc верит фейковым новостям. Об этом говорят последние опросы ВЦИОМА. «Вечерка» попыталась выяснить, почему мы столь доверчивы, как отличить правду от лжи и куда вообще катится информационный мир.

42 процента россиян, по их собственному признанию, не в состоянии отличить достоверные новости от недостоверных, т.е. фейковых. Такие данные озвучил не так давно глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

Впрочем, более поздний опрос на схожую тему показал, что когда россияне слышат фейковую новость, 62% из них сразу начинают подозревать, что дело нечисто, а 31%, поначалу поверив ей, потом все-таки узнают, что были не правы. То есть пропорция получается уже не такая вопиющая.

Хотя и эту доверчивую треть решили оградить от информационных безобразий. Как известно, в марте были утверждены поправки в закон, по которым за публикацию фейков придется серьезно раскошелиться: максимальный штраф для физических лиц — 400 тысяч рублей, для юридических — 1,5 миллиона. Значит ли это, что мы больше не увидим мигающих баннеров из серии «Шок! Ученые клонировали Годзиллу»? Отнюдь. Обструкции подвергнут лишь информацию, которая создает угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан или может повлечь массовые беспорядки. То есть разбираться, кто, кого и зачем там клонировал, придется самим. Да и расширь депутаты рамки непозволительных фейков, вряд ли это серьезно на что-то повлияло бы:

— Думаю, инструмент борьбы выбран не очень удачно, ведь это «сценарий дверного замка», актуальный лишь для порядочных людей. Остальные воспользуются отмычкой, — считает президент компании «Интернет и право» Антон Серго. — То есть какие-то мелкие ресурсы, которые играют с новостями, может, и пропадут, но профессионалы найдут возможность аккуратно влиться в струю. На мой взгляд, тут не нехватка правовых ресурсов, тут нехватка общей бытовой культуры. Ведь мы зачастую в интернете «клюем» на информацию не потому, что доверяем тем, кто ее публикует, а потому, что она нам нравится. Это скорее психологическая проблема, нежели юридическая. Слухам и сплетням мы верим охотнее и всегда рады ими поделиться, потому что они кажутся нам острее и злободневнее, чем сухой, но правдивый официоз. Впрочем, новостные потребности, безусловно, со временем меняются. Скажем, 30 лет назад мы боролись за поиск информации, 10 лет назад — за ее сохранность, сейчас боремся с ее избытком, а в перспективе, судя по тенденциям, думаю, опять начнем бороться за доступ к ней. История, как известно, циклична.

Волки и овцы

И этой истории, если подумать, мы и обязаны нашим интересом к фейкам. В прошлом году ученые из Массачусетского технологического института завершили обширное исследование.

В общей сложности они про анализировали около 126 тысяч репостных цепочек в Твиттере (более 4,5 миллиона ретвитов, к которым с 2006 по 2017 год приложили руку около 3 миллионов человек). Каждая такая разветвленная цепочка (их назвали «каскадами») касалась какой-то новости. Результаты повергли исследователей в пограничное («между удивлением и шоком», как они признались) состояние. Оказалось, что неправдивые новости люди копируют у себя на странице на 70% чаще.

Причем для того, чтобы дойти до глаз, ума и сердца 1500 читателей, последним требуется в шесть раз больше времени. То есть вранье распространяется значительно дальше, быстрее, глубже и шире, чем истина. Лидерами информационного забега оказались политические новости (45 тысяч каскадов из 126 тысяч). Следом шли городские легенды, бизнес, терроризм, наука, развлечения и стихийные бедствия.

Проанализировали исследователи и реакцию пользователей. Как оказалось, фейки сопровождали по большей части эмоции удивления и отвращения, а вот реплики по поводу правды были окрашены грустью, предвкушением и доверием.

В 1815 году бельгиец Роберт Корнелиссен опубликовал в журнале заметку о зловещих утках-каннибалах Фото: https://pixabay.com/ru

Странную любовь пользователей к «уткам» ученые объяснили тем, что ложные новости содержат больше новизны, а значит, тот, кто постит такое, выглядит в глазах собратьев более осведомленным. Не стоит сбрасывать со счетов и нашу долгую эволюцию, в ходе которой мы научились думать о благе ближнего и...личной выгоде. Ведь тот, кто первым, завидев опасность, закричит: «Волки, волки!» , — спасет не только себя, но и племя.

То есть бонусом получит одобрение сородичей, окажется красавчиком в глазах реального или потенциального партнера и в итоге получит больше шансов на экспансию своих генов. Ну а если волки только померещились, так что ж с того. Бдительность не повредит.

Что движет создателями фейков, тоже понятно. Одни с удовольствием наблюдают за волной разнообразных эмоций, которая распространяется по сети их стараниями. Другим важнее  как можно громче заявить о своем существовании. Третьим надо взлететь в новостных топах, подняв посещаемость сайта. Ну а четвертые просто играют в информационные игры — в рамках какой-нибудь затянувшейся политической баталии или дежурной постирушки мозга нации. И уж стирок этих было — не перечесть. Начиная с вековечного «А царь-то не настоящий!» и заканчивая нынешними сляпанными на коленке телесюжетами.

— Безусловно, верификация информации — это  то, чем должны заниматься серьезные источники, — считает Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. — Но бороться с ложными новостями бессмысленно (ты — в дверь, они — в окно). Надо, принимая эту данность, стимулировать в себе способность к перепроверке информации, то есть вырабатывать антидот. Что касается пропаганды (слова, в котором я не вижу ничего плохого), то мы этому очень хорошо обучились у наших западных коллег. Ведь для пропаганды нужны серьезные медиаресурсы, позволяющие продавливать в головы граждан нужные идеи.

С распадом СССР пропала и пропаганда — все захватил рынок, народ занимался выживанием, и идей для продавливания просто не было. Нынешняя российская пропаганда возникла в ответ на массированную западную, от которой мы просто теряли своих граждан. То есть это был своеобразный антидот, защитная реакция.

Значит ли это, что лекарства много не бывает? Нет. Пропаганда — тонкое искусство. Можно, конечно, вылечить ногу ампутацией, но лучше сделать филигранную операцию так, что даже не будет  понятно, что та когда-то болела.

Ловля на живца

Что касается антидотов, то их обманутое человечество выработало уже немало: перепроверять новость на нескольких серьезных сайтах; обращать внимание на гиперссылки, первоисточник, излишнюю эмоциональность и наличие серьезных экспертов; скептически относиться к кликбейтам (заголовкам, искажающим смысл для привлечения читателя: «Путин сказал Трампу такое, что мир содрогнулся», «Пять причин избавиться от долларов к сентябрю» и т.д.). Ну и голову включать, конечно. Потому что если Илон Маск собирается сеять гречиху на Марсе (была тут недавно новость), значит, либо Марс уже не тот, либо у Маска диагноз, либо автор врет как дышит.

Не буксует в растерянности и научная мысль — ищет, пыхтя, противоядие. Например, социальные психологи из Кембриджа, Йеля и Университета Джорджа Мейсона предлагают от фейков «прививаться».

Изучив реакцию 2000 американцев на новости, они пришли к выводу: если давать людям читать «утки», а потом объяснять, что в них оказалось ложью, истиной и полуправдой, те в дальнейшем будут более критично относиться ко всей информации.

Вранье распространяется значительно дальше, быстрее, глубже и шире, чем истина Фото: https://pixabay.com/ru

Похожий ликбез наладили не так давно и в Голландии, где заработал первый в Европе конвейер учебных фейков. Команда специалистов с портала wijzijndrog.nl самозабвенно придумывает ложные новости ради просвещения. Когда на приманку (броский заголовок) кликает потенциальная жертва дезинформации, она переходит не на текст новости, а на сайт просветителей. Там жертве сначала объясняют, что все прочитанное — чушь, знакомят с другими приемами, которые используют нынешние фейкописцы, а потом советуют попробовать себя в этой роли. Пользователям предлагают онлайн-тренинг BadNews — веселую игру о серьезной дезинформации. Задача игрока — собрать как можно больше читателей, обманув всю Голландию. Говорят, работает.

Но если прививки работают, так, может, разить врага его же оружием — компьютерными технологиями?  Найти логово и заспамить почту, атаковать вирусами, заблокировать сайт… В общем, сделать сетевую жизнь невыносимой.

— Выявлять распространение подобной информации можно, — говорит ведущий аналитик компании «Инфосекьюрити» Александр Вураско. — Не первый год на рынке существуют автоматизированные решения, которые мониторят информационное пространство, выявляют источники фейков, анализируют их распространение. То есть их уже можно отлавливать автоматически на ранних стадиях, как только пошла волна. И, соответственно, принимать оперативно меры. Но это серьезные программно-аппаратные комплексы автоматизированной аналитики, предназначенные для организаций. Обычный пользователь их просто «не потянет». Да и определить, что в новости правда, а что ложь, они все равно не могут. Это пока под силу только человеку. Проблема с автоматическим распознаванием в том, что фейк — слишком широкое понятие. Иногда информацию бывает сложно проверить. Особенно, если это уникальная публикация о чем-то, чего еще не было. Из серии «британские ученые открыли…».

Однако попыток утомленное фейками человечество, естественно, не оставляет и вовсю натаскивает сейчас на них искусственный интеллект (ИИ). Например, в Индианском университете его научили проверять, насколько тесно связаны друг с другом объект и субъект каждого утверждения в статье. А в Политехническом институте Ренсселера изводят компьютерный мозг упражнениями по стилистике, потому что выяснилось, что лживые новости гораздо короче правдивых, а также изобилуют повторами и наречиями. В фейках также наблюдается явная нехватка цитат, всяких технических подробностей и утверждений. И успехи машинного мозга впечатляют: он выявляет фальшивки в 71 случае  из 100 (в переводе на баллы ЕГЭ по русскому — уже практически «пятерка»). Стилистикой лженовостей интересуются и в Мичиганском университете, где тоже обратили внимание на обилие наречий и выявили другие характерные слова (всегда, никогда, доказано, друг, милый, счастливый, хороший, относится, знать, должен, будет, готовится, скоро).

В общем, все прогрессивное человечество ополчилось против фейков не на шутку. Значит ли это, что еще немного, и враг будет повержен? Мечтать, как говорится, не вредно. Ибо на смену тексту уже вовсю спешит синематограф. В конце мая айтишники из Центра искусственного интеллекта Samsung (это в Москве), продемонстрировали миру ожившего Достоевского.

А заодно еще массу реальных и выдуманных персонажей (среди них Мэрилин Монро, Эйнштейн, Джоконда, Дали, Незнакомка Крамского и др.). Вложив в нейросеть тысячи видео говорящих людей и один-единственный статичный портрет, специалисты по машинному обучению заставили его активно «светить лицом»: шевелить губами, улыбаться, морщить в задумчивости нос и лоб, вздергивать брови, вертеть туда-сюда головой и так далее. В случае с Достоевским и Незнакомкой говорящие головы получились ну очень правдоподобными. Монро и Джоконда слегка подкачали, но нейросети нынче пошли смышленые — исправятся.

И ведь исправились! Не прошло и месяца... В середине июня это продемонстрировала группа исследователей из Стэнфорда, Института Макса Планка, Принстона и компании Adobe.

Обученная ими нейросеть теперь умеет вкладывать в уста реального человека на видео абсолютно любой текст. Причем усилия менторов сводятся лишь к написанию прямой речи.

Все остальное делает ИИ: подчищает артикуляцию и мимику, копирует тембр, технику речи и характерные жесты. И тут уже заметить подделку крайне сложно, разве что если точно знать о факте подтасовки. К чему ведут все эти игры, думаю, объяснять не надо. Шок, видео, скандальные признания! Скоро — во всех гаджетах Земли.

Истоки  

У истории происхождения термина «утка» в значении «фейк» есть несколько версий: В 1776 году во французской газете появилась статья о новом способе ловли уток — с помощью желудя на веревке, сваренного в слабительном. Утка его глотала, тот выходил наружу, его находила утка и т.д. Утверждалось, что на одну веревку так можно «нанизать» до 20 уток. С пор птица стала синонимом фейка.

В 1815 году бельгиец Роберт Корнелиссен опубликовал в журнале заметку о зловещих утках-каннибалах. признался и… тоже остался в истории.

Раньше некоторые английские газеты помечали публикации с сомнительным содержанием буквами N.T. (not testified). В немецком это было созвучно слову Ente — «утка» Мартин Лютер однажды употребил термин  Lügenda (от Lüge ложь) вместо слова «легенда». Слово подхватили, а позже оно трансформировалось в Lugende, LügeEnte и наконец в Ente.

А может, всему виной киргизы, которые, когда кто-то начинает в разговоре привирать, говорят: «Утки взлетели»? 

Рады обманывать

Интернет знает примеры и заведомо ложных новостных ресурсов. Производством фейков, например, занимается команда сайта «Интерсакс» (intersucks.ru). Они честно говорят, что обманывают вас: «Новости хоть и имеют прямое отношение к реальности, являются вымышленными». И если интерсаксовцы берут реальную новость и смешно перевирают ее, то на сайте «Фрог Ньюс» (frognews.ru) новости выдуманы от начала и до конца. Поэтому они смело называют себя «Главным агентством липовых новостей».

Читайте также: Глава Великого национального собрания Турции призвал бороться c фейковыми новостями

42 процента россиян не в состоянии отличить достоверные новости от недостоверных
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
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Автобус и иномарка столкнулись на Малой Набережной улице
10:4211 июля 2019
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы
10:3211 июля 2019
Происшествия
Новые голосования стартовали в рамках проекта «Активный гражданин»
10:2411 июля 2019
Город
Самолет разведки Британии выполнил миссию у Черноморского побережья РФ
10:0711 июля 2019
Внешняя политика
Рейды против нелегальных таксистов пройдут в Москве
10:0411 июля 2019
Город
Налог на роскошь предложила усовершенствовать Счетная палата
09:4711 июля 2019
Внутренняя политика
Москвичам покажут редкие архивные фото главной выставки страны
09:3211 июля 2019
Город
Кемеровчане проголосовали за название сквера, строящегося на месте «Зимней вишни»
09:3011 июля 2019
Общество
Владимир Жидкин: В Новой Москве построят пять детсадов за бюджет
09:1611 июля 2019
Город
ЦОДД подвел промежуточные итоги работы «Дорожного патруля» с начала года
09:1311 июля 2019
Транспорт
Фитнес-тренер рассказал, что нужно для эффективного похудения
09:0311 июля 2019
Здоровье
Летняя музыкальная программа пройдет в 12 парках Москвы
09:0211 июля 2019
Город
Движение поездов на Филевской линии метро введено в график
08:5911 июля 2019
Транспорт
Благоустройство парка на набережной в Капотне завершится до конца года
08:4111 июля 2019
Город
Генконсульство РФ в Греции начало проверку сообщения о погибших россиянах
08:1911 июля 2019
Внешняя политика
Максим Ликсутов назвал главную проблему столичных водителей
08:0911 июля 2019
История
Фигурку XVIII века из бивня мамонта и часть колонны нашли в Москве
08:0111 июля 2019
Город
«Роскачество» рассказало, как предотвратить взрыв аккумулятора смартфона
07:5911 июля 2019
Общество
Схема движения изменится в центре Москвы на выходных
07:4911 июля 2019
Транспорт
Москвичам рассказали, как улучшить самочувствие при неустойчивой погоде
07:4011 июля 2019
Город
Гигантские мамонтовые ослы из Индонезии поселятся в Московском зоопарке
07:1911 июля 2019
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