Овощи летом дорожать не будут

С огромным отрывом лидируют пшено и капуста — они выросли в цене почти вдвое. А во второй половине этого года, по прогнозу экспертов, продолжат повышаться цены на бензин.

Какой в этом году будет инфляция? Можно ли ее избежать? По данным Росстата, рекордсменами по скорости роста цен в прошлом году стали пшено (подорожало на 73,6 процента) и капуста (72,8 процента).

Их подорожание превысило уровень инфляции в 17 раз! Цены на сахар и яйца выросли на 28,3 и 25,9 процента соответственно. Также значительным переменам подверглись цены на репчатый лук (23,7 процента), столовую свеклу (23 процента), охлажденных и мороженых кур (20,7 процента) и морковь (20 процентов). Газомоторное топливо (преимущественно бензин) подорожало на 30,8 процента.

— Во втором полугодии 2019 года рост цен на горючку, я считаю, продолжится, — считает доктор экономических наук, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов. — Дело в том, что в нынешнем году правительство цены замораживало, поэтому розничные торговцы топливом постараются получить упущенную выгоду.

Что же касается цен на овощи, то в ближайшие месяцы они расти не будут.

— Тут традиционно скажется сезонный фактор. В России где-то созрел, а где-то начинает созревать урожай, предложение большое, поэтому предпосылок для роста цен нет. Во всяком случае, на отечественные овощи, — пояснил Сергей Смирнов.

Можно ли на продуктах сэкономить? По мнению эксперта, в Москве это возможно.

— Сегодня в Москве большую часть продуктового рынка занимают сети, которые постоянно проводят разного рода акции. Я бы рекомендовал их отслеживать. При этом надо понимать, что цель акций — заманить покупателя и заставить, условно говоря, вместе с дешевой гречкой купить дорогие яблоки. Но умные покупатели берут лишь то, что по скидке. А потом идут в другую сеть, где по скидке что-то другое, — пояснил эксперт.

По прогнозу Центробанка, инфляция в 2019 году составит от 5 до 5,5 процента. Это заметно выше, чем в прошлом году (4,3 процента), поэтому особых поводов для экономического оптимизма у москвичей пока нет.

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