Тело федерального судьи нашли в центре Волгограда
• 18:54 • 11 июля 2019
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Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти женщины
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Федеральный судья обнаружена мертвой в центре Волгограда.
На место происшествия прибыли следователи, причина смерти выясняется.
— Обнаружено тело женщины. Это судья Волжского городского суда Волгоградской области, — приводит РИА Новости комментарий источника в правоохранительных органах.
Данных о том, носит ли смерть судьи криминальный характер, в настоящий момент нет.
Теперь проверку начали в Следственном управлении СКР по региону.
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