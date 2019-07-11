Стилизованные под XIX век фонари установили в усадьбе «Архангельское»
Работы по реконструкции систем наружного освещения завершились на территории музея-усадьбы «Архангельское». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Отмечается, что реконструкция была проведена в преддверии празднования 100-летия основания музея. В частности, здесь появились 350 фонарей, стилизованных под XIX век.
Работы проводились в рамках программы «Светлый город». Она стартовала в 2016 году и направлена на освещение ранее не освещенных улиц, парков, скверов и общественных пространств. Кроме того, по программе реализуется архитектурно-художественная подсветка исторических зданий, монументов и храмов.
В 2019 году по программе будет установлено 17 610 светильников, заменено более 9 тысяч опор и построено 530 км линий наружного освещения, пишет агентство городских новостей «Москва».
Кстати, специалисты ГБУ «Жилищник» до конца лета завершат благоустройство нескольких придомовый территорий района Таганский.
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