Сергей Шнуров выступит на открытии «Формулы-1» в Сочи
Российский музыкант Сергей Шнуров выступит на открытии Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Стало известно, что «Ленинград» — самая желанная музыкальная группа на ожидаемом концерте в честь Гран-при. К таким выводам пришли организаторы по итогам опроса гостей российского этапа «Формулы-1».
А еще на мероприятии выступит группа «Мумий Тролль». Илья Лагутенко вместе со своим коллективом порадует поклонников на следующий день после «Ленинграда».
Также сообщается, что все, кто уже приобрел билет на «королевские гонки» в Сочи, смогут бесплатно посетить концерт.
Напомним, что недавно Сергей Шнуров объявил о проведении последнего для коллектива стадионного тура.
Группа «Ленинград» появится на Центральной площади Олимпийского парка 27 сентября в восемь вечера.
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