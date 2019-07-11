Автозаводский мост ждет пескоструйная очистка
В пятницу, 12 июля, в столице пройдет очистка и покраска Автозаводского моста. Ее проведут сотрудники государственного бюджетного учреждения «Гормост». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Программа обновления включает пескоструйную очистку, грунтовку, промывку и покраску строения.
— Пескоструйная очистка проводится с реки: в работах задействованы бригада из 12 человек, две вышки, установленные на барже, два пескоструйных аппарата, два компрессора и покрасочные машинки. Для пескоструйной очистки используют 20 тонн кварцевого песка, — пояснили в пресс-службе.
Напомним, Автозаводский мост построен в период с 1959 по 1961 год по проекту организации «Гипротрансмост». Он соединяет Даниловский район Москвы с заводом имени Лихачева. В настоящее время мост входит в состав Третьего транспортного кольца.
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