Глава МИД Украины прокомментировал отказ Рады от его отставки песней

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин процитировал отказ Рады от его отставки строчкой из песни группы Eagles. Ранее в четверг, 11 июля, проект был поддержан 160 депутатами при необходимом минимуме 226.

— Забавно, как «Hotel California» старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. «You can check out anytime you like, but you can never leave» («Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти»), — написал Павел Климкин на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Владимир Зеленский после своего вступления в должность направил в Раду представление об отставке Климкина с поста главы МИД. Однако Рада отказалась утверждать эту инициативу.

Сам Климкин 2 июля объявил, что уходит в «политический отпуск».

