«Гайлер»: Захар Прилепин и Сергей Пускепалис в остросюжетной премьере
12 июля в 23:00 на НТВ состоится премьера. Главные роли в фильме «Гайлер» исполнили Захар Прилепин, российский писатель, актер и телеведущий, и Сергей Пускепалис, заслуженный артист России, лауреат премий «Ника» и «Золотой орел».
Бизнесмен Дмитрий, которого играет Захар Прилепин, после долгих лет возвращается к себе на родину — в провинциальный городок в Сибири. Вернуться его заставляет трагедия: при ограблении дома его родителей убили.
Участковый (Сергей Пускепалис) знает некоторые подробности убийства и раскрывает их приезжему бизнесмену, после чего тот начинает мстить преступникам. Бандитское прошлое он давно позабыл, все это было в лихие 90-е, но теперь ему придется вспомнить, как это — быть волком...
Искать убийц родителей ему помогает друг Рубик (Артур Согоян). Но жизнь вносит свои коррективы в их планы, и неожиданно тучи сгущаются над головой Рубика...
Фильм снимали в России и Армении. Причем съемки проходили только на «натуре», не в павильонах. Особая часть съемок проходила в штрафном изоляторе колонии строгого режима и наркологическом центре.
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