Дождь внутри

Она шла, не глядя по сторонам. Не обращая внимания на утро вокруг. На шум спешащего на работу города. На встречных прохожих, глядевших с недоумением.

Обычная женщина. Среднего возраста. Аккуратно одетая. Одна из многих. Просто — одна.

Шла и крепко сжимала в руке потрепанный зонт. Открытый, похожий на щит, побывавший в сражении.

... Так бывает иногда. Жизнь совершает кульбит. Сдвигает все с привычных мест. Переходит в наступление.

И вот ты идешь, и встречные смотрят с недоумением. Потому что дождя же нет. Еще нет или уже (поди тут разбери этим причудливым летом). И ветра особого нет. Тихое, чуть пасмурное утро с вкраплениями солнца. Без природных сложностей и катаклизмов.

А над тобой зонт. Совсем сухой, совсем, вроде, ненужный. Но открытый и слегка измятый. И пара спиц вывернуты, как от внезапного порыва.

Откуда им знать, встречным, что дождь на самом деле идет. Да еще какой. Сильный, ливень почти. И ветер — порывистый, выворачивает.

И что оба они — и дождь, и ветер — у тебя внутри. Выстуживают, выматывают. Сбивают с пути. Мешают дышать. А спасение от них — вот этот нелепый зонт в руке. Истрепанный, изломанный. Но верный. Похожий на щит.

Шла и крепко сжимала в руке потрепанный зонт. Открытый, похожий на щит, побывавший в сражении Фото: pixabay.com

Чтобы спрятаться. Держаться за пластиковую ручку, как за руку, и не упасть. Другой защиты нет. Сейчас нет, сию минуту. Спасаешься, как можешь.

Но жизнь как раз и прекрасна своими кульбитами. Все снова перевернет внезапно. Поправит. Перепишет. Сделает важным, что было не важно. Ну или наоборот.

И — один звонок, всего несколько слов вовремя сказанных. Одно решение, вовремя пришедшее. Одна надежда, сбывшаяся, ненапрасная.

Улыбка теплая. Тот самый человек рядом. Родной голос. Горячий чай.

Музыка со смыслом, картина со значением.

Да все что угодно. Часто ведь так мало нужно, чтобы согреться. Позабыть про сражения, свернуть знамена.

И — вот уже не нужен щит. Вот уже стих ветер и не стучат капли. А если и стучат — то это самый обычный дождь. Пусть даже шумный, долгий, но ведь совсем не страшный. Под которым так хорошо гулять с тем, кто дорог.

И впереди — добрый день. И добрый вечер. И —

«Холод мне смешон…

Снится мне приветливый, полный одуванчиков,

Долгий летний сон.»*

*Цитата из стихотворения Новеллы Матвеевой «Дождя так и не было»

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