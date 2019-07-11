Маргарита Грачева: Хочу, чтобы женщины получили прививку от мужа-тирана

История Маргариты Грачевой потрясла общественность в декабре прошлого года. Ревнивец-муж вывез ее в лес, отрезал кисти рук и сдал врачам. Девушка стала инвалидом, но не отчаялась. Она не боится досужих домыслов, не стесняется протеза и, снявшись в откровенной фотосессии, не приходит в ужас от злобных нападок в соцсетях.

— Как все примитивно устроено! Для меня гораздо большим событием было вернуться за руль, заняться дайвингом, чем сделать фотосессию. Фотосессия вовсе не означает некий манифест, это просто фото. Я давно хотела сделать ее именно у этого фотографа, еще до трагедии, — рассказала она «Вечерке».

— Говорят, вы планируете карьеру модели.

— Никогда не мечтала об этом, да и предложений, в общем-то, не было.

— Вы считаете, что своим примером помогаете женщинам с особенностями и попавшим в трудную жизненную ситуацию?

— Я специально на свой протез не надеваю телесную перчатку, потому что хочу, чтобы наши люди были более тактичны и толерантны, чтобы на меня не смотрели, как на пришельца. Хочу донести до них, что если у человека протез на руке или ноге, или он передвигается на инвалидной коляске, он остается таким же, с тем же внутренним миром.

— Вас очень обижают злобные выпады?

— На негатив я стараюсь не обращать внимания. За все это время мне лично никто не сказал гадостей. В интернете — да, там это проще сделать. Однажды в магазине женщина на кассе увидела меня и расплакалась. Она рассказала, что не хотела жить после инсульта, но сын привел в пример меня, и она собралась с духом.

— Вы очень оптимистичны…

— Я изначально решила, что если сяду и буду рыдать, рука не отрастет. Еще предстоит операция, реабилитация. Но надо двигаться дальше, учиться жить по-новому.

— Если ваши дети, когда вырастут, захотят общаться с отцом, как вы к этому отнесетесь?

— Я не думаю, что они захотят, уверена, что объективно оценят ситуацию. Отца они считают преступником, хотя произошедшее от них скрывается — никто не проговорился. Еще до трагедии он меня однажды избил, они это слышали и видели синяки.

— Как вы справляетесь с этой обидой и болью?

— На него обиды у меня нет, я просто вычеркнула его из жизни.

— В какой стадии готовности ваша книга, в которой вы рассказываете о трагедии?

— Мы пишем ее вместе с мамой, надеемся закончить осенью. Книга посвящена не только трагедии, но и тем, кто помогал мне. Очень хочу, чтобы прочитавшие ее женщины получили прививку от мужа-тирана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Любовь Розенберг, психолог:

— Видно, что Маргарита приняла случившееся как часть своей жизни и смогла уйти от роли жертвы к роли спасительницы. Это очень важный и осознанный выбор. Только она знает, сколько сил и решимости на это потребовалось. Думаю, это дает ощущение силы и полноты жизни. Наша героиня сама говорит, что хочет вдохновить людей своим поведением. И это у нее получается.

СПРАВКА

Драма в семье Грачевых произошла в подмосковном Серпухове 11 декабря 2018 года. В этот день мужчина вывез свою жену в лес, где отрубил ей кисти рук. После этого он отвез женщину в больницу и сдался сотрудникам полиции. В течение десяти часов врачи восстанавливали пострадавшей кисть одной руки. Для второй руки девушке сделали в Германии протез. Дмитрия Грачева за совершенное преступление приговорили к 14 годам лишения свободы.

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