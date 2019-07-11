Претенденты на обучение в Суворовское училище проходят серьезные вступительные испытания

Раннее утро, первое в жизни мальчишек построение. Видавшие виды военные объясняют ребятам, как будут проходить их вступительные испытания. Видно, что для 11-летних пацанов обстановка в новинку. Стать суворовцем можно, только поступив в училище с пятого класса. В любой другой момент, увы, не положено.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Кандидат в суворовцы Александр Байбус на вступительных испытаниях сдает подтягивание на перекладине Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Москвич Никита Ушаков уже в свои юные годы осознает, насколько важный выбор делает.

— У меня дедушка был военным, я тоже этим заинтересовался, — рассказал Никита. — О Суворовском училище мечтал еще с детства, смотрел в Интернете, как сюда можно поступить. И вот я здесь.

Его день начался с медицинской комиссии. Требования к здоровью кандидата в суворовцы даже выше, чем для службы в армии. Врачи проверяют остроту зрения, рост и вес абитуриента. После медкомиссии с ребятами общаются психологи. Цель — понять мотивацию кандидата на поступление в училище.

Время переодеваться в спортивную форму, ведь впереди тесты на физическую готовность. Для Никиты, который занимается футболом и волейболом, дело нехитрое. Для начала обогнал многих своих конкурентов в беге на 60 метров и километр, а затем заработал высший балл в подтягивании на перекладине. Умница, что сказать.

Бег на 60 метров и километр — часть экзамена Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Но просто быть сильным мало, нужно еще показать себя успешным в учебе. Финалом отборочных испытаний стали экзамены по математике, русскому и иностранному языкам. Результаты абитуриентам и их родителям объявят уже после оценки всех претендентов. Отобранные счастливчики 1 сентября принесут клятву суворовца.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Екимов, заместитель начальника училища по учебной работе:

— Всего на поступление в этом году претендуют более 400 ребятишек. Конкурс — шесть–семь человек на место, и он держится уже несколько лет. Обучение здесь — большая ответственность и престиж. Старшеклассники делятся опытом с только поступившими ребятами, приезжают офицеры, бывшие суворовцы. В училище молодой человек становится самостоятельным, мы учим его работать, думать, уметь постоять за себя. В прошлом году из 75 выпускников все поступили в вузы.

СПРАВКА

Суворовскими училища называют в честь русского полководца — светлейшего князя Италийского графа Александра Васильевича Суворова. Изначально Московское училище формировалось в Горьком в 1944 году. Спустя 12 лет оно было передислоцировано в столицу. С 1957 года Московское суворовское военное училище принимает участие во всех военных парадах на Красной площади. За годы работы отсюда выпустились более 11 тысяч человек.

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