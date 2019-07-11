СК проверит информацию о проблемах людей после покупки помещений в столичных домах
• 22:47 • 11 июля 2019
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СК РФ выясняет обстоятельства ситуации
Фото: Следственный комитет РФ
Следователи начали проверку в связи информацией о проблемах, с которыми столкнулись москвичи.
В одном из сюжетом телеканала говорилось, что горожане купили помещения в домах на северо-западе города.
— Однако застройщик свои обязательства не исполнил, а построенным домам грозит снос, — говорится в заявлении официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.
Как передает агентство городских новостей «Москва», следователям предстоит дать всестороннюю юридическую оценку. В дальнейшем будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.
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