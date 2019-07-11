Парадоксы Барвихи: как простые москвичи уживаются с элитой

Ситуация стала меняться около тридцати лет назад, когда отечественные богачи поняли, что Барвиха для них удобна чрезвычайно: от Москвы недалеко, кругом сосновые леса и красивейшие водоемы. Тогда людей и начали потихоньку выживать с насиженных мест: кому-то предлагали выкупить участок за вознаграждение, а кого-то депортировали методами 90-х. Продолжалось это не год и не два: буквально десять лет назад местные все еще жили в страхе, боясь заговаривать с незнакомцами. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как сейчас живут эти два полярных мира.

Роскошь бытия

Полдень. Барвиха еще не проснулась. У меня было время осмотреться: вдоль дороги в этом поселке огромные восьмиметровые заборы, куда не проникнет взгляд даже самого наблюдательного прохожего. Трассы поразили — таких идеальных не увидишь даже в элитных районах столицы. И пешеходных дорожек почти нет — все на машинах передвигаются. Вокруг шикарные дома — многоэтажные виллы, замки, мощные русские усадьбы — удивляют роскошью и местами вычурностью. Жизнь в фешенебельной части Барвихи начинается лишь к середине дня.

Обед как-никак, да и шопинг ждет. Как раз к главному торговому комплексу поселка вышагивает красотка на 15-сантиметровых шпильках. Одетая с иголочки, она сразу вплывает в элитный бутик.

Я решила дождаться светскую львицу: вдруг поделится секретами успеха и беззаботной жизни. Увы, при моей робкой попытке заговорить она лишь фыркнула, продолжив свое дефиле к ресторану. В руках у дамы красовался большой пакет с мировым лейблом.

Одна майка, самая простенькая, стоит в таком бутике 20 тысяч. Куда уж мне в своих потертых джинсах и стоптанных кроссовках. Здесь я точно не вписывалась в общий антураж. Оценивают по одежке — про эту часть Барвихи.

Простые потребности

Недолго думая, отправляюсь в ту часть Барвихи, где квартиру можно снять всего за 22 тысячи рублей, а купить за скромные 4 миллиона. И не долларов, а рублей. А еще приобрести футболку за 200 рублей. По-божески. Так здесь и существуют старожилы. Они помнят времена, когда по поселку гуляли коровы и о шикарных усадьбах не было и речи. Кстати, добраться до «другого мира» можно за пять минут на автобусе: две части Барвихи разделяют лишь железная дорога и два километра.

Простые жители Барвихи, чтобы выжить, продают собственные заготовки Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

С самого утра около двух местных магазинов торгуют молоком, овощами, мелкими хозтоварами с машины. Все просто, без изысков и цены человеческие.

— Местные берут только у нас — вкуснее и дешевле, — рассказывает водитель молоковозки Серафим. — Люди здесь живут небогато, пенсии копеечные, так что в магазины не находишься. Элита у нас тоже отоваривается — присылают помощников. Берут молоко, в основном на сыры. Приезжают на дорогих машинах, покупают сразу помногу…

На ступеньках у магазина сидят еще несколько здешних предпринимателей-пенсионеров. Валентина Кирилловна продает торты «Наполеон» собственного производства, Василий Романович — мед, Людмила Васильевна — редиску, которую сразу аккуратно прячет, заметив меня. Такая популярность микробизнеса среди старших поколений неудивительна: пенсии у всех плюс-минус восемь тысяч.

— Как живем? Да непросто, — смеется Валентина Кирилловна.

— От соседства с богачами польза только видимая. Да, отремонтировали детские площадки, понаставили ларьки — красивые, добротные. Правда, какой в них толк, если товары там не по карману? Элита же для себя старается, не для нас. Мы так и ездим за всем необходимым в Одинцово, где гипермаркеты.

Бог в помощь

Главная церковь «крутой» Барвихи — Покровская — создает резкий контраст. Найти ее непросто: здание буквально слилось местными храмами роскоши, чтобы не выделяться практически ничем, напоминая богатый коттеджный поселок или отельный комплекс с огромными деревянными зданиями треугольной формы. Кстати, внутри церковь выглядела бы вполне аскетично, если бы не столик с мощами различных святых и не фотографии с патриархом Кириллом, посещавшим элитное богоугодное заведение.

Осмотрев внутреннее убранство церкви, я уже собиралась уезжать, когда на стоянке начало происходить странное: из дорогущей иномарки вышел неброско одетый мужчина, к которому сразу же подошел священник с кадилом, святой водой и книгой священных писаний. О чем-то шепотом поговорили. Затем святой отец повелел мужчине открыть капот, багажник, двери и начал читать молитвы.

Батюшка обильно окропил святой водой дорогущую колесницу, окурил ладаном из кадила, простился с мужчиной и пошел. Правда, не в церковь, а, словно что-то заподозрив, ко мне и предложил бесплатно освятить машину...

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