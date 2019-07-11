Художница Наталья Томилова нарисует мультфильм о жизни полярников

Возможность побывать за Полярным кругом, воочию увидеть Северный Ледовитый океан Наталья Томилова выиграла в конкурсе научных и творческих проектов, который провел Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

— Всем аниматорам, наверное, хочется делать свои мультфильмы. И мне тоже, — говорит Наталья. — И вот сейчас у меня появился шанс снять мультфильм в путешествии. Это же моя мечта: делать анимационные истории о тех местах, где я побывала.

На сбор фактуры у нее будет около двух недель: именно столько продлится ее путешествие в составе реальной арктической экспедиции. За это время ей нужно будет найти историю, уловить характеры героев, сделать наброски, фотографии, видеозарисовки: все, что потом в Москве поможет воссоздать атмосферу одного из самых труднодоступных уголков Земли.

— Рисовать можно чем угодно, мне вот нравится акварель, — в сумке путешественницы всегда лежат акварельные карандаши и фломастеры.

Наталья Томилова рисует столько, сколько себя помнит. Любовь к изобразительному искусству ей привили дедушка, мама и родной город.

— Москва красивая, уютная, — говорит Наталья. — Я выросла в зеленом районе, в старинном трехэтажном доме с фонтаном во дворе. Наверное, отсюда у меня тяга к прекрасному.

С точки зрения художницы, самые живописные — центральные районы столицы: Красная площадь, храм Христа Cпасителя, парк «Музеон», улочки Китай-города...

— Москва от других мегаполисов мира отличается каким-то особым настроением, — считает Томилова. — Своим размахом и в то же время милыми двориками, извилистыми тропами. Здесь всегда есть на что посмотреть, чему удивляться и чем восхищаться.

Москва, по мнению художницы, прекрасна в любое время года. В ее альбомах немало изображений «золотой», «хрустальной», зеленой и цветущей столицы. А всем, кто только собирается в Москву, Наталья советует обязательно побывать на Воробьевых горах, откуда открывается захватывающий вид.

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