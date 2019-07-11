От дома до работы: глава управы Чертаново Центральное рассказал о своем утре

Энергичный, внимательный к мелочам и деталям глава района начинает свое утро в 6:00 — чтобы успеть сделать как можно больше.

— Начало дня расписано по минутам — подъем, разминка, которую зарядкой я назвать не могу, контрастный душ и завтрак. Жена прекрасно готовит, поэтому меню у нас разнообразное — овсяная каша, хлопья с йогуртом, яичница, — говорит он.

Во время завтрака Владимир Александрович обязательно смотрит телевизор, ему необходимо знать все столичные новости.

— За чашкой зеленого тонизирующего чая или кофе. Я не пью «американо», предпочитаю «руссиано», я же россиянин, — усмехается Михеев, — просматриваю сообщения в телефоне. В нашем районе есть круглосуточный дежурный, который при необходимости может позвонить мне в любое время суток, хоть в 12 ночи, хоть в три утра. Я все время на связи. Если в Чертанове Центральном что-то происходит, я узнаю о ситуации одним из первых.

Завтрак окончен, на часах — семь утра. Нас уже ждет машина. В салоне Владимир Александрович не выпускает из рук телефон.

— У меня несколько групп, чатов, и в это время у нас начинается большая переписка, — поясняет глава района, — докладывают что и как, я читаю и отвечаю на сообщения, обязательно просматриваю записи в социальных сетях.

Как только автомобиль въезжает в Чертаново Центральное, внимание Владимира Александровича сразу переключается.

— На территорию района я всегда въезжаю с разных сторон, сегодня поедем через промзону. Нужно посмотреть, в каком состоянии находится этот участок. Тщательно ли проведена уборка, не вынес ли кто-то строительный мусор, не нарисовал ли на заборе граффити. Бывает, наведем порядок, а кто-то считает своим долгом это испортить. Но, к счастью, активистов, неравнодушных жителей у нас больше, — рассказывает Михеев.

В районе 156 дворов, 177 домов, 38 спортивных и 137 детских площадок, а еще порядка 20 тренажерных. Казалось бы, куда больше — детская площадка есть чуть ли не у каждого дома, но благоустройство продолжается.

— В рамках программы мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина «Мой район» мы успели сделать немало. Так, на конкурс по самым благоустроенным территориям города Москвы в 2019 году мы подготовили и представили два объекта, — говорит Михеев.

Выходим из машины на Липовой аллее, где благоустроена большая территория.

— Видите, к Липовой аллее прилегает микрорайон Красный Маяк, дома 15, 17 и 19 с корпусами. Мы постарались сделать это пространство универсальным, чтобы пожилые люди, мамы с колясками, дети, спортсмены могли найти здесь свою зону для досуга.

Второй объект — Красный Маяк, дом 3 Г: инклюзивная игровая площадка рядом со школой.

— Здесь могут безопасно играть и дети с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал Владимир Михеев.

Часы показывают 7:45. У здания управы мы попрощались. Через 15 минут — начало официального рабочего дня. Хотя по факту у главы управы он давно уже наступил.

СПРАВКА

Владимир Александрович Михеев родился 28 октября 1953 года в городе Шатура Московской области. В 1976 году он окончил Московский энергетический институт, после которого два года проработал инженером в НПО «Красная Звезда». С 1978 по 1983 год был вторым секретарем Советского РК ВЛКСМ Москвы. В 1985 году получил диплом инженера-механика-исследователя. Затем работал инструктором Политического управления МВД СССР, первым заместителем гендиректора, а после — генеральным директором фирмы «Интурком», начальником Управления по взаимодействию с регионами, организациями транспорта и связи префектуры Южного округа. 14 января 2011 года назначен главой управы района Чертаново Центральное.

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