Федор Смолов не увидел криминала в употреблении алкоголя
Футболист Федор Смолов поделился своим мнением об употреблении алкоголя — в том числе спортсменами. По словам форварда «Локомотива», ничего криминального он в этом не видит.
Как уточнил Смолов, сам он отказался от спиртного лишь в прошлом сезоне, причем только с февральских сборов — до того, находясь в отпуске, он «было дело, выпивал, конечно».
Спортсмен отметил, что не считает нужным уделять данной теме повышенное внимание, поскольку «это выбор каждого», сообщает Sports.ru.
Напомним, в ноябре 2018 года бывший футболист московского «Спартака» и главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев был задержан сотрудниками ДПС — по неофициальным данным, за езду в нетрезвом виде. Сам Аленичев заявил, что пил безалкогольное пиво.
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