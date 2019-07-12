Эксперты объяснили рост числа неоплаченных «писем счастья»

Федеральная служба судебных приставов подтвердила, что за первые пять месяцев 2019 года число постановлений о неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения, которые в обиходе называют «письмами счастья», выросло до 22,4 миллиона — это на 3,5 миллиона постановлений превышает показатель 2018 года.

Специалисты указывают на увеличение количества камер видеофиксации — и, соответственно, выявляемости нарушений ПДД и числа самих «писем счастья» — а наряду с этим и повышение процента успешных оспариваний в суде постановлений госавтоинспекторов о наложении штрафов.

Первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает серьезной проблемой отсутствие неотвратимости наказания для должников при установленном в законе сроке давности взыскания в два года: через указанный срок штраф «сгорает».

По мнению Лысакова, хорошими стимулами для должников являются угроза отзыва водительских прав и запрета выезда за рубеж, а также 50-процентная скидка при ускоренной оплате штрафа, сообщают «Известия».

Ранее прозвучало предложение повысить размер штрафов за повторное нарушение ПДД. Однако против его реализации высказался председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

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