Офтальмолог призвала приучать детей к солнечным очкам
Офтальмохирург ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова Минздрава России, кандидат медицинских наук Наталия Майчук рассказала, почему важно приучать детей к ношению солнцезащитных очков с самого раннего возраста.
По словам эксперта, выходцы из северных широт от природы не наделены защитой от активного ультрафиолетового излучения, с которым сталкиваются, попадая на горнолыжные курорты или морское побережье.
Чтобы избежать повреждения сетчатки, необходимы специальные очки, причем носить их следует даже самым маленьким детям.
Единственное требование к солнцезащитным очкам — полное поглощение ультрафиолета, тогда как форма и бренд неважны. Покупать очки нужно в специализированных магазинах, где можно проверить качество товара, цитирует специалиста РИА Новости.
Ранее появились результаты исследования, подтвердившего, что люди чаще всего выбирают очки подешевле, не опираясь на данные о линзах и оправе, что может привести к непоправимым последствиям для здоровья человека. В некоторых случаях это даже чревато слепотой, утверждают эксперты.
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