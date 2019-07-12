Модельер Джильола Савини: По сравнению с римским метро московское — шедевр архитектуры

Гостья из Италии приехала в российскую столицу по делам и поселилась в самом центре Москвы. От гостиницы до метро было несколько минут ходьбы, поэтому синьора Савини даже не задумывалась о том, как передвигаться по столице.

— Синьора Савини, вы являетесь преемницей отца (модельер Гаэтано Савини — прим. «ВМ») на посту руководителя модного дома Бриони. Ваши костюмы носят президенты. Трудно ли одевать таких влиятельных мужчин?

— После Второй мировой войны отец решил, что хватит с нас солдатской формы. Начал шить элегантную, не похожую на военную форму одежду. Назвать фирму он поначалу хотел именами трех своих партнеров, но получалось очень громоздко, и в итоге они выбрали имя вместе. Так появилась знаменитая Brioni: название группы островов в Адриатическом море, на которых после войны находился модный курорт.

— Это про вашего отца говорят, что он «одевал мужчин, как женщин, а женщин, как мужчин»?

— Это был его секрет успеха. Савини шил для женщин мужские костюмы, использовал яркие украшения. Не любил отвороты на брюках, потому что они укорачивают рост, зато питал особую страсть к жилеткам, шил их во всех цветах. Изготавливал и шляпы, чтобы мужчина мог с ног до головы быть одет в Brioni.

— Долго пришлось дожидаться успеха?

—Не очень. И Brioni, и вся итальянская мода получили мощный толчок к развитию после фильмов «Сладкая жизнь» знаменитого итальянского режиссера Федерико Феллини и «Римские каникулы» Уильяма Уайлера с великолепной Одри Хепберн в главной роли. Народ повалил в Италию, американцы опустошали итальянские модные магазины. Вы наверняка смотрели фильмы про агента 007. Так вот, актер Пирс Броснан щеголяет на экране в костюмах только от Бриони. И это тоже способствовало популярности. Один мужской костюм создает 220 человек! И на его создание уходит более 22 часов.

— А как вам Москва и московское метро? Уже успели прокатиться?

— Я в полном восторге. По сравнению с римским метро ваше — это шедевр архитектуры. Мне как итальянке видно, что архитекторы вдохновлялись в том числе и итальянской культурой — колонны, скульптуры. Я остановилась в гостинице в самом центре, и когда я проехала по вашей красной ветке (Сокольническая линия метро — прим. «ВМ»), то была поражена настоящими подземными дворцами. На станциях много света и нигде ни одного граффити — бича Рима. У вас удивительно чистые поезда и сияющие мрамором станции.

— А кроме метрополитена, вы каким-то транспортом еще пользовались?

— Не пришлось. Я жила в «Метрополе», гостиница в сотне метров от метро. Так что другой транспорт мне так и не пригодился.

СПРАВКА

Джильола Савини вместе с супругом руководит фирмой отца после его смерти (он умер в 1987 году). В Москву глава модного Brioni приехала на открытие выставки, посвященной 60-летию итальянской моды.

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