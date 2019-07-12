Россиянку убило ударом молнии во время отдыха на пляже
Жительницу Екатеринбурга, отдыхавшую на берегу озера в Челябинской области, убило ударом молнии. О происшествии сообщили в следственном управлении СК региона.
Уточняется, что инцидент произошел 10 июля. В органы поступило сообщение о том, что на берегу озера Большой Шантрапай в Еткульском районе найдено тело 58-летней женщины.
По предварительной информации, жительница Екатеринбурга приехала в гости к своей знакомой в село Белоусово. Она решила отдохнуть на пляже, но вскоре началась гроза, во время которой ее поразила молния.
В настоящий момент на месте происшествия осуществляются следственные мероприятия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти.
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