Более 5 тысяч площадок для раздельного сбора мусора установят в Подмосковье

• 11:09 • 12 июля 2019
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В настоящее время в Московской области установлено почти 16 тысяч контейнерных площадок по раздельному сбору мусора
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
До конца года в Московской области установят более 5 тысяч контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Алексей Пятанов.
Он отметил, что перед установкой будут учтены просьбы местных жителей. Так, например, многие выступают против больших контейнерных площадок, отмечая, что лучше сделать две поменьше с разных сторон двора.
Новые площадки для сбора мусора появятся в регионе до конца года.
В настоящее время в Московской области установлено почти 16 тысяч контейнерных площадок по раздельному сбору мусора, сообщает «Радио 1».
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