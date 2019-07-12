Новый скейтпарк построят на территории поселения Сосенское
В Новой Москве, на территории поселения Сосенское, возведут до конца летнего сезона новый скейтпарк. Общая площадь его составит 450 квадратных метров, рассказали в Москомстройинвесте.
— На территории парка можно будет кататься и отрабатывать трюки на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX-велосипедах. Участие экспертов в области экстрим-дисциплин позволит избежать ошибок при подготовке площадки для тренировок, а значит, гарантирует ей востребованность и безопасность эксплуатации, — пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Новый объект войдет в состав жилого комплекса «Испанские кварталы».
— Появление таких «продвинутых» объектов для экстремалов — все еще редкость для города, но ТиНАО находится в авангарде этого спортивного течения, — сказала Анастасия Пятова.
Отметим, что за шесть месяцев текущего года в столице введены в эксплуатацию 26 объектов социальной инфраструктуры, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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