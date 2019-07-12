Политолог назвал обыски по делу Порошенко частью пиар-компании Зеленского
Политолог Богдан Безпалько считает, что обыски по делу Петра Порошенко — это часть новой пиар-компании Владимира Зеленского.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины 11 июля провели обыски в офисе президента Украины.
Правоохранители изучали протоколы заседаний, опрашивали сотрудников СБУ. Особое внимание уделялось документам, связанным с планированием военных операций в то время, когда должность президента занимал Петр Порошенко, сообщает издание "Невские Новости".
Политолог Богдан Безпалько отмечает, что Владимир Зеленский не может остановить войну на Донбассе и наладить отношения с РФ.
— Единственное, что он может — это показать своим избирателям, что он преследует того политика, который вполне справедливо во всем этом обвиняется, — пояснил он в комментарии ФАН.
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