Работы по монтажу эскалаторов стартовали на станции «Авиамоторная»
Специалисты «Мосметростроя» начали работы по монтажу эскалаторов на станции «Авиамоторная». Работы ведутся в южном вестибюле, который расположен вдоль проезда Энтузиастов.
- Планируем полностью эскалаторы в октябре. Завершение пуско-наладочных работ намечено на ноябрь текущего года, - прокомментировал генеральный директор «Мосметрострой» Сергей Жуков.
Отметим, что работы ведутся в открытом котловане. Его глубина составляет 22 метра. Предполагается, что у станции будет два подземного вестибюля и пересадочный узел на «Авиамоторную» Калининской линии. Южный вход расположен вблизи конечной трамвайной остановки «Проезд Энтузиастов», а северный соединится со станцией пешеходным коридором под путями Казанского направления МЖД с выходом к Авиамоторной улице.
Предполагается, что после открытия станции транспортная логистика значительно улучшится в трех районах. Среди них: Лефортово, Некрасовка и Косино-Ухтомский.
По словам специалистов, значительно разгрузятся Калининская и Арбатско-Покровская линии столичного метрополитена.
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