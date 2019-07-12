Специалисты сообщили о смертельной опасности ранних арбузов

Специалисты сообщили, что несезонные ягоды и фрукты могут быть очень опасны. Так, велика вероятность, что ранние арбузы содержат в себе опасные для здоровья человека химикаты. Они, в свою очередь, способствуют появлению различных недугов, в том числе и смертельной болезни — рака.

Известно, что в супермаркетах любимая россиянами ягода появилась еще в июне, хотя по советам врачей их следует покупать не раньше августа. Правда, бывают и так называемые быстрые сорта арбузов. Они спеют к концу июля, но все-таки естественным способом они созревают к концу лета.

Те арбузы, которые продаются в магазинах Москвы и других городов страны, выращиваются в парниковых условиях. При использовании такого метода повышается риск большого содержания в плоде нитратов и красителей. Как следствие, у человека в лучшем случае может произойти отравление. А в худшем — колит, поражение печени, проблемы с желудочно-кишечным трактом и онкологические заболевания.

Особую внимательность стоит проявлять, собираясь угостить арбузом ребенка. Детский организм наиболее уязвим для вредных веществ. Об этом сообщают «Актуальные новости».

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