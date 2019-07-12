Врач рассказала, в каких ягодах содержится больше всего радиоактивных веществ

Медики предупреждают, что многие ягоды могут быть загрязнены токсичными веществами из почвы и пагубно влиять на здоровье человека.

Употребление каких видов ягод стоит ограничить и где лучше их покупать, рассказала врач-диетолог Людмила Бабич изданию «Южный федеральный».

По словам эксперта, ягоды — это кладезь полезных веществ и незаменимых витаминов, которые повышают иммунитет, активизируют метаболизм и улучшают состояние клеток человека. Однако с ягодами стоит быть осторожными, так как их полезные свойства могут затмить радионуклиды (радиоактивные вещества).

Так, например, во многих ягодах присутствует цезий-137, который может привести к летальному исходу при чрезмерном потреблении.

Врач назвала ягоды, в которых это вещество содержится в больших объемах. Особенно много его в чернике. Оно также встречается в малине, бруснике, землянике, ежевике, рябине, клюкве и калине.

Чтобы уберечь себя от отравлений, необязательно отказываться от данных ягод. Достаточно просто покупать их не на стихийных рынках.

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