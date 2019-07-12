Великие цели против здоровья и сытости

В Советском Союзе культ героев-романтиков, а также его закономерная обратная сторона — презрение к обывателю — связаны элементарно с тем, что уровень жизни был слишком низким.

Существование людей, их достаток были весьма скудными. Вы вспомните сами: в домах отсутствовала туалетная бумага, зубы лечили исключительно без обезболивания, а за свежим мясом приходилось отстаивать огромную часовую очередь, и то если его внезапно «выбросят» на один-единственный прилавок. Да, я понимаю, в разных районах было разное снабжение, кто-то со мной может и поспорить. Я жил в Североморске Мурманской области, где все эти проблемы имели место. Так что я знаю, о чем говорю.

Так вот, господствовавшее в те времена презрение к обывателю — это просто попытка как-то справиться с сознанием того, что процветания и изобилия, которые на каждом углу обещал коммунизм, мы почему-то так и не достигли. Поэтому приходилось объяснять людям «банальные истины», мол, материальный достаток — это нечто плохое, желание иметь качественные вещи — это нечто порицаемое, а покупка самых обычных джинсов — это цель нравственно неправильная. Человек должен был быть сподвижником и ставить в своей жизни великие цели.

Очень хорошо, когда люди искренне, из чистых душевных побуждений стремятся к великим целям, когда они чего-то добиваются, совершают громкие открытия, путешествуют в неизведанное Фото: Кадр из фильма «Мне 20 лет»

Пусть эти великие цели будут, кто же против. Но существовать как проявление запрета на мещанство они не должны. Я приведу такой пример: в церкви есть посты, определенные периоды, когда мы, условно, не едим мясо. Но одна ситуация — когда мясо продается на каждом углу и я добровольно от него отказываюсь. Это мой выбор. И совершенно другая история — когда его попросту нигде нет. Так же и с материальным благополучием. Тебя никто не спрашивает, принимаешь ли ты добровольное решение отказаться от обывательских благ. Тебе это просто навязывают. У тебя нет другой возможности, у тебя банально нет выбора. И если ты не романтик, значит, ты изгой.

Очень хорошо, когда люди искренне, из чистых душевных побуждений стремятся к великим целям, когда они чего-то добиваются, совершают громкие открытия, путешествуют в неизведанное... Молодцы, честь и хвала! Но это не должно быть чем-то, что навязывается в противоположность обычным бытовым аспектам жизни, когда люди сыты, отогреты, одеты и вылечены. Каждый сам волен выбирать. В самом по себе культе романтики нет чего-то в принципе плохого. Плохо, что этот культ отрицал абсолютно нормальное, законное и приемлемое право людей на благополучие.

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