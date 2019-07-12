Названы самые популярные специальности на транспорте среди абитуриентов
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей относится к наиболее востребованным среди абитуриентов техническим специальностям транспортной отрасли. Об этом сегодня сообщили в Российском университете транспорта.
— По сравнению с предыдущим годом, число поданных заявлений на технические специальности заметно выросло. На строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей подано уже более 1100 заявлений на 260 мест. Открыты две группы : специализация «Мосты и тоннели» и «Строительство магистральных железных дорог и управление техническим состоянием пути», — пояснили в приемной комиссии РУТ (МИИТ).
К самым популярным специальностям среди абитуриентов также относятся «Информатика и вычислительная техника», «Наземные транспортно-технологические средства», «Подвижной состав железных дорог», «Машиностроение», «Компьютерная безопасность» и «Высокоскоростной наземный транспорт».
На специальность «Эксплуатация железных дорог» уже подано 600 заявлений при том, что бюджетных мест — 240.
Среди поступающих большим спросом пользуются специальности «Экономическая безопасность», «Таможенное дело» и «Правовое обеспечение национальной безопасности».
— Хотя на данных направлениях подготовки бюджетных мест не предусмотрено, они все равно пользуются большой популярностью у будущих специалистов, — пояснили в приемной комиссии РУТ (МИИТ).
По итогам проведенного опроса в июле 2019 года, вопросы предоставления общежития, места прохождения практики и наличия военной кафедры стали самыми популярными от абитуриентов при оформлении документов в Российский университет транспорта. В топ-5 также попали темы, посвященные образовательным кредитам, стипендиями и дальнейшему трудоустройству выпускников.
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