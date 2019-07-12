Ученые выяснили, мужчины какой группы крови самые сексуальные
Немецкие ученые провели исследование, в результате которого выяснили, мужчины какой группы крови являются самыми сексуальными и раскрепощенными.
В проведении эксперимента приняли участие три тысячи мужчин-добровольцев, которые сдавали кровь для анализов и проходили специальные тесты, сообщает РЕН ТВ.
Немецкие ученые проследили несколько закономерностей. Так, обладатели первой группы крови оказались самыми темпераментными и сексуальными, обычно у них больше всего партнеров.
Как выяснилось, мужчины со второй группой крови менее активны, им присуща сдержанность и консервативность в отношениях.
Для третьей группы характерны открытость чувств и частые проявления нежности.
Мужчины с четвертой группой крови особенно преданы своей второй половинке и склонны к частому проявлению чувств, однако крайне не любят эксперименты, отдавая предпочтение традиционным ласкам.
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