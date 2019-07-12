Медведев рассказал, как должна развиваться социальная инфраструктура
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым заявил, как должна развиваться социальная инфраструктура в стране. Он отметил, что этому может поспособствовать реализация национальных проектов.
По словам Медведева, социальная инфраструктура должна развиваться не только в крупных российских городах, но и в более скромных по размеру населенных пунктах.
До встречи с губернатором глава правительства провел инспекцию по строящимся в Ставропольском крае объектам. Медведев сказал, что остался доволен увиденным.
— Производит очень приятное впечатление, потому что здесь есть общий эффект от соединения федеральных усилий и региональных возможностей, — приводит ТАСС слова премьер-министра.
Именно такой подход, по словам Медведева, позволит строить объекты жилья сразу рядом со школами, детскими садами и больницами.
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