Электропоезд насмерть сбил мужчину в районе станции Перово Казанского направления
• 18:07 • 12 июля 2019
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Начата проверка в связи происшествием на Казанском направлении
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Пригородный электропоезд насмерть сбил 35-летнего мужчину. Инцидент произошел в районе станции Перово Казанского направления Московской железной дороги.
— 12 июля около шести утра в районе железнодорожной станции Перово электропоездом сообщением 47-й километр — Москва смертельно травмирован 35-летний гражданин, — сообщили представители управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Уточняется, что погибший мужчина мог не услышать приближение поезда. Организована проверка в связи с происшествием на железной дороге.
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