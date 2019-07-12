Сергей Собянин вошел в состав оргкомитета по подготовке к 75-й годовщине Победы
Президент Российской Федерации Владимир Путин включил в состав организационного комитета по подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мэра Москвы Сергея Собянина.
Кроме того, в состав был включен полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Документ № 230-рп опубликован в пятницу, 12 июля.
— Включить в состав Организационного комитета Сергея Собянина, мэра Москвы (по согласованию), Игоря Щеголева, полномочного представителя президента РФ в ЦФО, — следует из распоряжения, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Праздник Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов отмечают в России 9 мая.
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