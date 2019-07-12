Эксперты назвали условия, при которых цены на жилье упадут через 7-9 лет
Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» может поспособствовать тому, что цены на недвижимость в России упадут через семь-девять лет. В этом вопросе специалисты согласились с позицией Центрального банка, обнародованной в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
По словам экспертов, за указанный выше срок спрос на покупку жилья на первичном рынке с помощью ипотечного кредитования может быть удовлетворен. Альтернативные источники спроса на ипотеку за такое время, как считают аналитики, вряд ли появятся.
Цель национального проекта «Жилье и городская среда» заключается в обеспечении россиян жильем. При этом, учитывая снижающийся уровень доходов населения, другого механизма для достижения поставленной задачи нет, передает РИА Недвижимость.
Отмечается, что обвала цен ожидать не стоит. Отрасль в будущем просто подстроится под действующие объемы сделок.
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