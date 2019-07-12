Ранние христиане делились рецептами изысканных блюд
• 22:57 • 12 июля 2019
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Поставленная в конце письма подпись указывает на то, что его автором является именно христианин
Фото: https://pixabay.com/ru/
Ранние христиане активно участвовали в политической жизни и любили изысканные блюда. Об этом сообщила профессор Сабина Хюбнер из Базельского университета в Швейцарии.
В такому выводу ученый пришла, проанализировав папирус, датируемый началом третьего века нашей эры. Данный документ был найдет более 100 лет назад в египетском городе Фаюм. Поставленная в конце письма подпись указывает на то, что его автором является именно христианин.
Отмечается, что это было личное письмо. В частности, автор текста говорит о рыбном соусе для блюда. Кроме того, он упоминает об одном из своих родственников, который оказался членом городского совета, сообщает сайт NZZ.
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