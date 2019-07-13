Свыше 40 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 00:15 • 13 июля 2019
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В аэропорту Внуково один рейс отменили, еще 11 рейсов задержали
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В аэропортах столичного авиаузла по состоянию на вечер 12 июля отменили и задержали в общей сложности 41 рейс.
В аэропорту Домодедово восемь рейсов отменили, еще девять рейсов задержали. В аэропорту Внуково один рейс отменили, еще 11 рейсов задержали.
В аэропорту Шереметьево 12 рейсов задержали
Актуальная информация о рейсах доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе суд принял решение о продлении ареста жителю Югры Павлу Шаповалову, которого обвиняют в попытке угона самолета.
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