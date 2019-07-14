Врач назвал три главных симптома рака простаты
Доктор Пол Стиллман из Великобритании назвал три признака при увеличенной простате, которые могут говорить о раке.
По словам врача, недержание мочи является одним из наиболее распространенных признаков увеличения предстательной железы. Мужчины с таким состоянием часто просыпаются среди ночи. Если данное явление наблюдается долгое время, нужно срочно обратиться к медикам за помощью.
Пол Стиллман отметил, что также существует связь между увеличением предстательной железы и эректильной дисфункцией. Сюда же он отнес пониженное половое влечение.
Слабый поток мочи является третьим признаком рака простаты. Врач добавил, что признаки онкологии похожи на симптомы увеличения простаты, поэтому важна ранняя диагностика, сообщается в издании Express.
Читайте также: Ускоренное старение поможет победить рак