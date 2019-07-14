Столичный ветеринар рассказал, как заботиться о домашних питомцах в отпуске

Отправляясь в отпуск, многие владельцы собак и кошек не хотят расставаться со своими питомцами. Поэтому наиболее часто встречающийся в редакционной почте вопрос — что нужно сделать для того, чтобы поездка с домашним животным не испортила отдых хозяина. Ветеринарный врач Дмитрий Михайлов отвечает на этот и другие вопросы.

— Какие документы нужны для вывоза домашнего животного в путешествие?

— Для этого требуется ветеринарное свидетельство формы № 1, кратко называемое «форма вет-1». Начать поездку следует в течение пяти дней после выдачи свидетельства. «Форма вет-1» действительна на всей территории нашей страны.

При пересечении границы России свидетельство меняется на пограничном ветеринарном пункте на международный ветеринарный сертификат.

Это свидетельство государственные ветстанции выдают на основании прививок, сделанных до карантинного периода и указанных в ветпаспорте животного.

— Какие прививки следует сделать животному перед тем, как отправиться на отдых?

— Непременно должен быть проведен осмотр животного в государственной ветклинике. Обязательно должна быть сделана вакцинация от бешенства. Также требуется сдать анализ на наличие гельминтов.

Для кошек рекомендуется вакцинация от вирусного ринотрахеита, панлейкопении, кальцивироза, анализ на хламидиоз. Для собак — вакцинация от чумки, лептоспироза, парагриппа.

Следует учесть, что от даты вакцинации против бешенства должно пройти не менее 21 дня, если животное вакцинировалось впервые, и не менее 14 дней после ревакцинации. На животных, не вакцинированных против бешенства, в том числе котят и щенков, «форма вет-1» не выдается.

— Отличаются ли ветеринарные требования в других странах от наших?

— Да, во многих странах существуют свои ветеринарные требования, иногда очень жесткие — с обязательным помещением любого животного на карантин за счет владельца. Имеет смысл выяснить это заранее в посольстве соответствующей страны и решить, стоит ли ехать туда с животным.

— Нужно ли чипировать животное перед выездом с ним за рубеж?

— Да, в странах Евросоюза это строго обязательно. Чип обязательно должен быть поставлен до прививки от бешенства. После того как чип зарегистрирован, животное можно прививать, это будет внесено в базу. У нас чипирование пока не является обязательным.

После того как чип зарегистрирован, животное можно прививать, это будет внесено в базу Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

— Как регулярно надо делать животному прививки?

— Европейская ассоциация ветеринаров придерживается мнения, что при отсутствии угрожающих факторов вакцинацию можно делать один раз — антитела сохраняются в течение всей жизни животного. И последующие вакцинации, раз в один или три года, усиливают напряженность иммунитета к этим заболеваниям. Соответственно, защита растет. Поэтому, согласно европейским нормам, рутинную вакцинацию от вирусных заболеваний проводят раз в три года.

Европейские стандарты подходят под нормы российского законодательства, но есть одного условие — при наложении карантина на определенную местность животных оттуда вывозить нельзя.

Так как карантин по нашему региону бывает один-два раза в год, то вакцинация от бешенства, согласно нормам российского ветеринарного законодательства, делается ежегодно.

— Какие признаки в поведении животного могут подсказать, что у него со здоровьем начались проблемы?

— В первую очередь надо обращать внимание на аппетит животного. Если речь идет о взрослой собаке или кошке, то они должны есть не менее двух-трех раз в сутки.

Щенок или котенок — порядка шести раз. Пожилые собаки склонны к поеданию корма либо в вечернее, либо в утреннее время один раз в сутки, но вообще многое зависит от породных особенностей, от содержания животного.

Также важны изменения цвета и характера стула, цвета мочи, наличие рвоты или отрыжки, кашель, острая болезненная реакция на прикосновения. Опасные симптомы — хромота и уж тем более нежелание животного двигаться. Все заболевания имеют основной симптом и дополнительные. Если вы не знаете, что с животным, не пытайтесь опытным путем найти лекарство, которое ему поможет, это неприемлемо!

— Сейчас наблюдается спад активности клещей. Означает ли это, что хозяева могут расслабиться и забыть о необходимости обработки животного от этой напасти?

— Да, в середине лета следует небольшой спад — но не прекращение! — активности иксодовых клещей, а потом наступит новый подъем, вплоть до холодов и снега. Для собак клещи опасны как переносчики тяжелой болезни — пироплазмоза. Обычно применяются профилактические средства: капли на холку, ошейники, есть и жевательные таблетки. Следует помнить, что если присасывание клеща все же произошло, и появились признаки болезни, то эти таблетки уже не помогут. Надо срочно везти животное к ветеринару.

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