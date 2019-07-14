Не обманешь — не продашь

Есть такая шутка с долей шутки: если продавец на рынке называет тебя другом, значит, хочет обсчитать. Если называет братом — значит, уже обсчитал. Хаха, смеялась я. Пока не стала персонажем этого анекдота.

В известном «Яндекс.Новости» есть, как известно, отдел — новости района. Каждому москвичу там вылезают новости именно его района. Ну, вот и мне вылезают новости по родному району. И вдруг читаю я краем глаза, значит, пост от одного из моих соседей: прямое указание на овощной магазинчик (именно там я все и закупаю зелень-шмелень).

Цитирую: «Там работают две милые дамы, которые обвешивают каждый раз на 100–150гр. Проверьте свои покупки и убедитесь сами. Деньги возвращают сразу, без скандала. Очень разочаровали. Мы там часто покупали и овощи и фрукты».

Да-да. И мы покупали. И милых дам знаем. Одна — крашеная блондинка, на кассе; другая овощи-фрукты тебе любезно положит в пакетик, принесет. Самые-самые. Спелые-спелые.

И вот что удивительно, тетеньки, которые торгуют, очень... ну как вам объяснить, любезные. И миленькой назовут, и девонькой, и кисонькой, и вот «возьмите вот эти самые ягодки», и «помидорчики сладкие обалденно», и «огурчики грунтовые, сами кушаем». Но главное, продавщицы действительно очень ориентированы на покупателя. Никаких хмурых взглядов, грубостей. Только все с любовью и вниманием. С кисоньками, ласточками, деточками...

А мы же все, если покопаться в душе, недолюбленные несчастные дети. Нам ласковое слово — и пойдем вереницей, за Синей птицей. И купим. Даже то, чего не надо.

Есть такая шутка с долей шутки: если продавец на рынке называет тебя другом, значит, хочет обсчитать Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

К «милым дамам» очередь. Реально я думала — это очередь за овощами, но теперь понимаю что это... очередь за любовью. За теплотой и добрым словом.

И вот вдруг выяснилось: любовь-то не просто так. Обвешивают. И впрямь, мало кто после слова ласкового, внимательного, пойдет перевзвешивать. После хамства какого-то да, конечно, часто пойдет и взвесит на «независимых весах». А после «девоньки», ну, как пойти? Огурчиков грунтовых, которые сами кушаем.

Невозможно.

Психологический приемчик на все сто.

Я вот прочитала отзыв и к нему комментарии: люди обижены, возмущены, разочарованы. Как же так? Сколько, оказывается, людей там закупается. А кто-то пишет: «Не обманешь — не продашь». Тоже своя правда.

Я сначала разозлилась, а потом подумала: все равно пойду туда покупать.

Доброе слово дорогого стоит.

Может, не права?

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