Специалисты сообщили об ошибках при покупке билетов на поезд

Эксперты контакт-центра рассказали, какие именно ошибки являются самыми распространенными при покупке железнодорожных билетов. Оказалось, что это может быть как случайная опечатка, так и бронирование места на несуществующего ребенка.

Начнем с непреднамеренных ошибок. Например, женщина по имени Галина неправильно ввела свое имя при заказе билета. В итоге проездной документ был оформлен на некую «Глину». Или же человек по фамилии Андреев ненароком сделал одно из своих паспортных данных немного длиннее. «Андрееева» на поезд, разумеется, не посадили.

Гендерный вопрос не перестает быть для граждан проблемой и в ситуации с билетами на сообщения дальнего следования. Бывает, что мужчина пытается попасть в женское купе. Сделать ему этого, конечно, не позволят, однако и в помощи не откажут. Мужчине посодействуют при поиске билета на место, находящееся в смешанном или негендерном вагоне.

Как передает РИА Новости, иногда пассажиры идут на непозволительную хитрость — бронируют места для своих несуществующих детей. Это делается для того, чтобы в купе к ним никто не подсел. Тем более, что детский билет стоит дешевле. Эксперты утверждают, что бронировать места нужно только на тех, кто действительно поедет на поезде.

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