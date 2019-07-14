«На арену выходит южный циклон»: какая погода установится в Москве на новой неделе

К середине недели температурный фон в Московском регионе вернется к климатической норме благодаря выходу на арену южного циклона. Об этом «ВМ» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

14 июля температура, по словам метеоролога, отличается от нормы на два–три градуса.

— Но приход тепла не означает, что погода будет солнечной, как обычно это бывает в середине лета, — пояснила Татьяна Позднякова. — Нас ожидает переменная облачность, практически каждый день будут идти кратковременные дожди, по интенсивности они усилятся к середине недели.

Наиболее теплым днем, по прогнозам специалистов, станет 17 июля.

— Мы, скорее всего, попадем в теплый сектор циклона, — считает метеоролог. — Дневная температура составит порядка +20–25 градусов по региону и +23–24 градуса по Москве. Мы уже давно такого не испытывали. В конце рабочей недели дневные показатели снизятся на градус–два из-за облачности. Приятным моментом станут более теплые ночи, преобладающая температура по Москве +13–15 градусов, по области — не ниже +10. Это особенно отрадно для аграриев и дачников, поскольку холодная погода сказалась на сельскохозяйственных и огородных культурах.

Но приход тепла не означает, что погода будет солнечной, как обычно это бывает в середине лета Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Фон атмосферного давления практически всю неделю будет пониженным.

— Наиболее низкие показатели ожидаются во время приближения центра циклона к столичному региону, — сообщила Позднякова. — Барометры в среднем покажут 744 миллиметра ртутного столба, что на две–три единицы ниже нормы для этих чисел июля.

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