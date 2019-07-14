Где гостил Ференц Лист: знаменитый музыкант выступал на сцене Большого театра

Венгрия уже тем славна, что ее земля вскормила выдающихся музыкантов — Листа и Бартока. Оба бывали на гастролях в Москве. Ференц Лист, великий композитор и один из самых виртуозных пианистов, побывал в Москве в середине XIX века.

Первые три концерта он дал в Большом театре. Затем выступил в Малом театре, здании Благородного собрания на Большой Дмитровке, 1, более известном нам теперь как Дом союзов, и в других местах. Лист подружился с композитором и театральным деятелем А.Н. Верстовским и побывал у него в арбатском доме по адресу: Б. Афанасьевский переулок, 16/24 (дом не сохранился).

Бела Барток, композитор-новатор первой половины ХХ века, ровно век назад разрабатывал вместе с композитором Золтаном Кодаи демократические реформы музыкальной жизни для Венгерской Социалистической Республики (ВСР), министром иностранных дел которой был венгерский, а затем советский коммунист Бела Кун (именем Б. Куна названа площадь в московском районе Гольяново). После поражения просуществовавшей всего 133 дня ВСР Барток отошел от политики. В 1928– 1929 годах он гастролировал с концертами в СССР — в Ленинграде и Москве.

В августе этого года, видимо, в память 90-летия тех гастролей, Дарвиновский музей (ул. Вавилова, 57) устроит представление с музыкой Белы Бартока.

В Москве есть станция метро, в проектировании которой принял участие известный венгерский архитектор Тибор Вайнер, — «Аэропорт». Вайнер принадлежал к самому значительному направлению в архитектуре начала ХХ века — баухаусу. На Земле, согласно принципам баухауса, возникло много городов, строго функциональных и красивых одновременно.

Баухаус был изобретением немецких архитекторов, но среди его приверженцев много венгров. Именно поэтому Венгерский культурный центр в Москве на Поварской улице, 21, которому в этом году исполняется 20 лет, будет широко отмечать столетие со дня создания архитектурного объединения, направления и стиля баухаус.

В начале сентября в культурный центр всегда приходит немало желающих приступить к изучению венгерского языка, и центр дает им эту возможность.

…И напоследок хочется вспомнить еще одного «венгра» — железного. Трудяга «Икарус» появился на московских трассах 51 год назад. Сейчас его можно увидеть в музее «Московский транспорт» (ул. Рогожский Вал, 9/2).

Готовим по секретам венгерских пастухов

Пожалуй, главное блюдо венгерской кухни — гуляш — это не мясо с подливой, как мы привыкли, а густой наваристый суп. Попробуем?

Полное название этого блюда — «Гуляш-левеш», что переводится как пастуший суп. Считается, что именно от пастухов и пошла традиция готовить это кушанье.

В классическом варианте для него берется говядина (голень или лопатка с костью). Из обязательных ингредиентов — любимая приправа венгров — паприка.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра

Особенный вкус супу придает и тмин. Важно не забывать, что настоящий гуляш должен быть густой. Готовому супу обязательно нужно дать время настояться (минут 15–20), накрыв его полотенцем. Затем выловите горошины перца и острый перец, снимите мясо с кости и положите в суп. И даже не думайте добавлять в него сметану или майонез!

Читайте также: Время батыров: участники Сабантуя померились силами