Названо количество россиян, которых приставы ограничили в выезде из страны
К началу лета текущего года количество россиян, которым был ограничен выезд из страны, достигло трех процентов от взрослого населения. Это 3,4 миллиона человек, следует из данных Федеральной службы судебных приставов.
Сообщается, что количество невыездных должников за первые пять месяцев текущего года увеличилось на 31 процент. Половина из них находится в южных регионах России. При этом самый низкий прирост был зафиксирован на Урале и Дальнем Востоке — шесть процентов и четыре процента соответственно.
Столица дала самый большой прирост в абсолютных цифрах — в ней число невыездных граждан к началу лета составило 157 тысяч человек. Второе место занял Татарстан с 145 тысячами человек, а третье — Краснодарский край с 144 тысячами человек, передает агентство ТАСС.
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