Прививка долголетия

Уже через несколько месяцев завершится работа над созданием единой базы всех прививок, сделанных детям в Москве. Она не только позволит оценить реальное положение дел с вакцинацией, но и решит проблему сохранности информации. На родительских форумах полно историй о том, как в поликлиниках, детских садах и школах пропадают прививочные карты. Ушлые родители берут карты домой, но и там они порой теряются. И тогда ребятам приходится либо сдавать анализы на антитела, либо вакцинироваться заново.

Да, разговор о прививках — это почти всегда разговор о детях, о кори, коклюше и краснухе. Взрослых вакцинируют гораздо реже, в основном тех, кто входят в группы риска. Так, например, медработников прививают от гепатита B. А вот о пожилых людях вспоминают редко, только во время массовых вакцинаций от гриппа. Как будто старикам другие инфекции не угрожают.

Вакцинация — единственная на сегодняшний день реальная защита от этой напасти Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Угрожают, да еще как! Только главный враг пожилых — не дифтерия с краснухой, а пневмококк. Именно эта зловещая бактерия из рода стрептококков становится причиной весьма значительного количества смертей. Благоприятная среда для развития инфекции возникает при увеличении концентрации углекислого газа. Больные с инфарктом, инсультом, различными переломами, после операций или химиотерапии вынуждены находиться в постели. Из-за снижения физической активности дыхание ослабевает, нарушается газообмен — и пневмококк идет в атаку. Чаще всего он вызывает воспаление легких. Но может поражать и головной мозг, придаточные пазухи носа, реже — сердце, суставы и другие органы. Чрезвычайно опасно вызванное пневмококком заражение крови. Проблема усугубляется огромными трудностями при лечении. Дело в том, что многие штаммы бактерий потеряли чувствительность к антибиотикам. А сопротивляемость инфекциям ослабленного организма и так оставляет желать лучшего. Некоторые исследователи даже утверждают, что большинство пожилых людей умирает от пневмококка.

Вакцинация — единственная на сегодняшний день реальная защита от этой напасти. Пока ее проводят лишь по показаниям: прививают солдат, больных с различной патологией. Пожилым людям прививка от пневмококка лишь мягко рекомендуется. Сейчас в Роспотребнадзоре заговорили о необходимости расширения национального календаря прививок. В числе прочего в него хотят ввести и вакцинацию от пневмококка всех граждан, достигших 55-летнего возраста. Пока средств на это нет, но нет и сомнений в том, что рано или поздно эта прививка станет обязательной.

Москве, показавшей пример эффективности массовой иммунизации населения против гриппа, есть, наверное, смысл изучить и возможность защиты от пневмококка пожилых людей, которых в столице становится все больше. Тем более что эта прививка действует целых пять лет, в отличие от прививки от гриппа, которую надо повторять ежегодно. Такая инициатива могла бы дополнить уникальную программу «Московское долголетие», направленную на увеличение продолжительности жизни горожан.

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