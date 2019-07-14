Сбой произошел в работе европейской навигационной системы «Галилео»
В результате сбоя, произошедшего в работе европейской навигационной спутниковой системы «Галилео», ее пользователи не могут использовать сигналы с космических аппаратов. Соответствующую информацию предоставили в центре услуг проекта.
— До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания, — указано в сообщении.
Все рабочие спутники системы перешли в статус «не используются (по целевому назначению)». Эта проблема может быть связана с комплексом точного времени системы, расположенным в Италии, передает РИА Новости.
В орбитальную группировку Galiieo входят 26 спутников, 22 из которых являются рабочими. Система отвечает за навигацию. Схожие услуги предоставляет российская ГЛОНАСС, китайская Beidou и американская GPS. Спутниковая система была разработана и финансирована странами Евросоюза, а также Китаем, Южной Кореей, Израилем и Украиной.
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