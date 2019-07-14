ВОЗ заявила о необходимости дать определение «игровому расстройству»
Проблема «игрового расстройства» на сегодняшний день в первую очередь нуждается в составлении его точного определения. Соответствующее мнение было озвучено в новом докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в воскресенье, 14 июля.
Уже на протяжении нескольких лет мировое экспертное сообщество обращается к ВОЗ с призывом обратить внимание на проблему, связанную с видеоиграми. Так, по словам доктора Сусумы Хигучи, главы расположенного в Японии Центра по лечению зависимостей, число страдающих от видеоигр пациентов с каждым годом растет.
В опубликованном докладе обращается внимание на тот факт, что интернет-расстройством, или игровым расстройством, страдают преимущественно мужчины. Так, из 43 пациентов, страдающих от пристрастия к видеоиграм, лишь три являются девушками, передает издание «Известия».
— Отсутствие четкого определения игрового расстройства не только осложняет разработку надлежащих методов лечения и политики общественного здравоохранения, но и препятствует эффективному мониторингу и наблюдению, — заявил доктор Сусума Хигучи.
Зависимость от видеоигр была официально включена в 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11) в июне прошлого года.
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