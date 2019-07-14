Специалисты рассказали, к чему может привести дефицит витамина В12

Британские исследователи заявляют, что вегетарианцы из-за недостатка витамина В12 рискуют получить сильную головную боль, потому что такой важный элемент для нашего здоровья содержится в основном в продуктах животного происхождения. И главный симптом такого дефицита — появление «черных пятен» перед глазами, сообщает Express.

Как поясняют специалисты, после того как «слепая зона» исчезает, перед глазами появляются зигзагообразные полосы. Длиться такое состояние может до нескольких часов. Даже у одного и того же человека могут быть разные дискомфортные ощущения.

Есть и другие симптомы дефицита витамина В12 — постоянная усталость, одышка даже после небольшой физической нагрузки, учащенное сердцебиение, потеря аппетита, боль во рту и языке. Медики предупреждают: взрослым в возрасте от 19 до 64 лет в день требуется около 1,5 микрограмма данного вещества. Специалисты, входящие в состав Гарвардской медицинской школы, заявляют, что «список продуктов с B12» — это говядина, яйца, обогащенные хлопья и лосось.

Как сказала «ВМ» диетолог Анна Шведова, с витаминами не все так просто, важно правильно питаться.

— У людей, склонных к избыточному весу, чаще встречается привычка не завтракать и много есть вечером. Тем не менее результаты исследований противоречивы. Оказывается, завтракать не так уж обязательно, а вот с «вечерним доеданием» нужно разобраться. Если при первом чувстве голода во время, когда нужно завтракать, есть совсем не хочется, то можно устроить себе поздний завтрак на работе, когда появится чувство голода, — советует диетолог.

Но, по ее мнению, универсального рецепта завтрака просто не существует. И яичница из трех яиц с беконом, и ежедневная каша — не самый лучший совет. Желательно включать в утренний прием пищи овощи и/или фрукты. Предпочтительнее апельсин, а не его сок. Употреблять нужно не только углеводы (каши), но и белковые продукты. Отличный вариант — творог с фруктами или овощной салат с вареным яйцом, птицей или же рыбой, а также цельнозерновой хлеб.

— Натуральный кофе с утра вреда не принесет. Но не нужно им злоупотреблять, как, впрочем, и всем остальным из перечисленного. В Сети можно найти исследования, по результатам которых специалисты советуют употреблять какие-то одни продукты. И в этом нужно соблюдать осторожность и обязательно советоваться с врачом — ведь каждый организм индивидуален, — сообщила российский диетолог Анна Шведова.

Что касается пищевых добавок, то и с ними не все просто. Специалист-диетолог Минздрава РФ Инна Пичугина уверена, что мифы о вреде и пользе пищевых добавок сильно преувеличены.

— Чтобы причинить реальный вред организму, пищевые добавки нужно употреблять килограммами. В организме все должно быть сбалансировано, и любые кардинальные изменения в питании могут нанести вред, — сказала специалист.

Витамин B12 очень важен для организма. Согласно исследованиям, которые проводили в Университета Райса, выяснились интересные факты. Используя круглых червей, ученые обнаружили прямую связь между диетой, содержащей слишком мало витамина В12, и повышенным риском заражения двумя потенциально смертельными патогенными микроорганизмами.

Испытуемые черви имеют важную особенность: они не могут вырабатывать витамин B12 и должны получать все необходимое из своего рациона. В исследовании, опубликованном учеными, специалисты из лаборатории биохимии Университета Райса и исследователь раковых образований Наталия Кириенко описывают, как диета с дефицитом B12 вредит здоровью этих червей на клеточном уровне, снижая их способность метаболизировать аминокислоты с разветвленной цепью. Снижение способности расщеплять BCAA (группа протеиногенных аминокислот — прим. «ВМ») приводило к токсическому накоплению частично метаболизированных побочных продуктов.

— Таким образом мы доказали, что дефицит витамина В12 может здорово навредить здоровью, — резюмирует Наталия Кириенко. — Наши знания важны в изучении причин возникновения и прогрессирования заболеваний.

Кроме того, как сказала «ВМ» врач-кардиолог Анна Жвакина, дефицит витамина может сказаться и на сердце.

— Важно употреблять продукты питания именно животного происхождения, из-за того, что именно в таких продуктах содержится больше всего витамина В12. Когда люди злоупотребляют каким-то одним видом пищи, например, без совета с врачом, полностью исключают из рациона яйца, мясо, молоко, сыр, это может сказаться на работе сердца, — заявила Жвакина.

Читайте также: Диетолог призвала москвичей не съедать больше одного бургера в неделю